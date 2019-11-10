Британским политикам запретили пользоваться гаджетами из-за российских хакеров
Как стало известно газете The Mirror, МИ-5 организовала сверхсекретную операцию для защиты британских парламентариев от российски хакеров. Часть политиков и их сотрудники получили предупреждения после того, как контрразведчики обнаружили, что их аккаунты были взломаны.
Политикам со взломанными аккаунтами на время запретили пользоваться гаджетами не только для служебных целей, но и для личных. Это, пишет газета, привело к срыву кампаний и проблемам с подготовкой к выборам.
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Парламентариям также было сказано не разглашать, что их данные оказались в доступе у «постороннего источника», но сообщать в МИ-5, если они заметят что-то странное в телефоне или компьютере.
Один из парламентариев рассказал газете, что контрразведчики обнаружили согласованные усилия по взлому аккаунтов со стороны иностранной державы.
Газета обращает внимание, что об этом стало известно во время продолжающихся споров о вмешательстве России в выборы в Британии, в том числе во время референдума по Brexit в 2016 году.