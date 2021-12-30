Британским госслужащим запретили использовать слово Brexit

Британским государственным служащим запретили, хоть и не полностью, использовать популярный термин Brexit, который обозначает выход Великобритании из Евросоюза. Им рекомендуется избегать этого слова при любой возможности, а произносить его лишь в тех случаях, когда это необходимо в историческом контексте.

Кроме того, как сообщило Daily Mail со ссылкой на правительственный циркуляр, госслужащим рекомендовали не употреблять термин «переходный период». Его в Соединенном Королевстве применяют к тем месяцам, когда Лондон и Брюссель уже договорились об условиях выхода страны из ЕС.

«Использовать «31 декабря 2020 года» вместо «Brexit» или «когда Великобритания покинула ЕС», использовать «до 31 декабря 2020» вместо «во время переходного периода», использовать «после 1 января 2021 года» вместо «после переходного периода», — привело издание выдержки из документа.

Так называемый «переходный период» между Великобританией и Евросоюзом завершился 1 января текущего года. Тогда в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между Лондоном и Брюсселем. Соединенное Королевство, согласно оговоренным условиям, покинуло единый рынок и таможенный союз Евросоюза. Однако продолжается свободная торговля, которая не предполагает никаких пошлин или квот.