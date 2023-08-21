Мир 21 августа 2023, 15:53 Британским чиновникам запретили называть Россию враждебной страной Times: МИД Британии запретил говорить о России как о враждебном государстве Unsplash

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Министерство иностранных дел Великобритании ввело запрет на то, чтобы правительственные чиновники использовали определение «враждебное государство» для обозначения Китая, России и Ирана. Об этом написала британская газета Times, ссылаясь на собственные источники.

«Использование этой фразы фактически запретили в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между государственными служащими, министрами и советниками по электронной почте и WhatsApp», — говорится в статье.

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По данным издания, недавно внешнеполитическое ведомство Великобритании не приняло поданный одним из чиновников документ, причина — употребление фразы «враждебное государство». МИД объяснил, что страны как таковые не являются по сути враждебными. Они «просто совершают враждебные действия».

Газета отметила, что данный шаг британские власти предприняли для улучшения отношений с КНР. Однако он распространяется и на другие страны. Журналисты издания считают, что речь идет о России, Иране, Северной Корее.