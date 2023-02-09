Мир 09 февраля 2023, 06:22 Британский журналист заявил, что Зеленский прилетел в Лондон ради шоу The Guardian: президент Украины Зеленский прилетел в Великобританию напомнить о себе Сайт президента Украины

Читать 360tv в

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию стал хорошо срежиссированной постановкой. Он прилетел, чтобы тема конфликта не меркла на фоне землетрясения в Турции и музыкальной премии в США, объяснил обозреватель The Guardian Патрик Винтур.

Украинский лидер обладает талантом шоумена и уникальной способностью обращаться к душе нации. Он продемонстрировал это в Великобритании, куда приехал, по словам журналиста, с миссией напомнить своим хозяевам об их собственном величии и истории. Тщательно спланированный и срежиссированный визит, но закономерный после объявленной поездки в Брюссель, держали в тайне до последнего. Патрик Винтур считает, что Владимир Зеленский нанес его не только для того, чтобы попросить вооружение, но и освежить тему кризиса на Украине, так как спустя почти год она потеряла актуальность.

Реклама

«Он прекрасно осознавал, что каким-то образом через год ему придется держать конфликт в центре внимания блуждающих западных умов. Землетрясения, внутренняя политика и музыкальные награды соревнуются за новостную повестку», — сказал автор статьи.

Реклама

По его мнению, украинский лидер почувствовал, что интерес Запада ослабел, и решил напомнить о себе. Однако если его визит в Вашингтон стал попыткой успокоить сомневающихся республиканцев, то в Лондоне он воздал почести и принес благодарность британцам. Патрик Винтур заметил, что даже самолеты он попросил довольно ловко — назвав их крыльями свободы.