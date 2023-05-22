Мир 22 мая 2023, 07:30 Британский журналист назвал новые санкции G7 признаком беспомощности Запада The Guardian: принятие G7 новых санкций показало провал западного подхода к России РИА «Новости»

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Решение G7 усилить антироссийские санкции показало, что усилия Запада в течение 15 месяцев прошли впустую. Обозреватель The Guardian Ларри Эллиотт заявил, что такой подход оказался неэффективным в краткосрочной перспективе.

«Объявленное на саммите G7 в Хиросиме ужесточение санкций против России свидетельствует о том, что Запад твердо поддерживает Украину в борьбе с агрессией. Это также признак неудачи», — заявил он.

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Санкции не смогли нанести по России сокрушительный удар, которого ожидали на Западе. Ларри Эллиотт обратил внимание, что ни заморозка активов, ни преследование бизнесменов, ни ограничение экспорта, ни отказ от закупок энергоресурсов не заставили российские власти изменить позицию. Журналист заявил, что если санкции подействуют, то только в долгосрочной перспективе. Пока лишь произошел отток кадров и нехватка некоторых запчастей.

Ограничения, по его словам, подействовали не только на Россию. В самой Европе заметили подорожание энергоносителей и продуктов, падение уровня жизни. Последние 15 месяцев показали, как трудно устраивать экономическую осаду стране, настолько богатой природными ресурсами и техническими возможностями.

МИД России в ответ на новые ограничительные меры ввел санкции против 500 граждан США. Среди них — бывший американский президент Барак Обама, телеведущие Джимми Киммел и Стивен Кольбер, работники Белого дома и другие.