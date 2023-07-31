Мир 31 июля 2023, 12:50 Британский журналист назвал неожиданного противника Зеленского The Telegraph: приближающиеся выборы в США могут лишить Украину главного союзника Unsplash

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Украина может потерять важного союзника в лице США из-за американских выборов в 2024 году. К таком выводу пришел обозреватель The Telegraph Ричард Кемп.

«Сейчас Украина сражается не только с сильной российской армией, но и с предвыборными кампаниями в США», — подчеркнул журналист.

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По его словам, эти выборы играют против украинского президента Владимира Зеленского. Для переизбрания Джо Байдену важно окончание конфликта между Россией и Украиной, так как продолжающееся противостояние оттолкнет потенциальных избирателей.

По этой причине США в скором времени начнут настаивать на начале мирных переговоров, отметил Кемп.

«Вероятно, Америка подготавливает для этого почву уже на протяжении многих месяцев», — констатировал обозреватель.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что конец украинского конфликта может быть достигнут не ситуацией на поле боя, а политическим решением. Он также указал, что приближающиеся выборы в США могут изменить американскую позицию по этому вопросу.