Мир 04 февраля 2024, 02:59 Британский журналист назвал Крым главным трофеем в украинском конфликте Daily Express: Крым стал трофеем в украинском конфликте РИА «Новости»

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Крым стал главным трофеем и ключом к победе в украинском конфликте. Об этом написал в своей статье для британской газеты Daily Express журналист Стюарт Кроуфорд.

По его словам, полуостров на данном этапе украинского конфликта является стратегической территорией.

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«Тот, у кого Крым, по сути, контролирует Черное море и вход в Азовское. Это и есть главный трофей», — сказано в статье.

Журналист поделился несколькими сценариями будущего для полуострова. В первом Крым остается в составе России, которая будет контролировать значительную часть Черного моря и перекрывать торговые пути, что не сулит Украине и НАТО ничего хорошего.

Второй сценарий предполагает, что Украина якобы сможет вернуть полуостров, но это будет чрезвычайно трудная задача для украинских военных, где нет уверенности в успехе. Если же украинцам повезет, то Крым станет форпостом альянса, а Черное море превратится в «озеро НАТО», отметил журналист.

И, наконец, третий сценарий, по которому Крым станет демилитаризованной зоной, если стороны конфликта заключат мирное соглашение и откажутся от претензий на полуостров ради завершения боевых действий.

Это произойдет, если ни одна из сторон не откажется от претензий на полуостров, но обе пойдут на компромисс, чтобы положить конец боевым действиям.

Ранее президент Польши Анджей Дуда усомнился в возможностях Украины захватить Крым.