Британский журналист назвал главу МИД Лиз Трасс позором своей страны

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс своим высокомерием и невежеством только ухудшила отношения страны с Россией, заявила обозреватель издания Spiked Мэри Дежевски. По ее мнению, министр опозорилась во время визита в Москву. К тому же цель ее поездки так и осталась непонятной для общественности.

Дежевски отметила, что в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым Трасс заявила, что Великобритания никогда не признавала суверенитет РФ над Ростовской и Воронежской областями. Тогда послу пришлось ей осторожно объяснить, что это российские регионы.

Лавров в ответ заметил, что у них получается «разговор немого с глухим». Дежевски добавила, что дипломаты поехали в Москву совершенно неподготовленными. Но, как с иронией заметила она, такое допустимо, если главная цель дипломатической поездки — бранить намного более опытного представителя намного более крупной страны.

Дежевски предположила, что Трасс пыталась изображать в Москве «железную леди» Маргарет Тэтчер. Проблема в том, что делала она это, совершенно не понимая, почему у Тэтчер было такое прозвище, написала обозреватель.

«Никто не посылает глав внешнеполитических ведомств на переговоры с главой внешнеполитического ведомства другой страны, если существует риск, что в итоге положение дел окажется хуже, чем до поездки», — заключила она.

Журналистка добавила, что если целью Трасс был все-таки не пиар, то истинные причины так и остаются загадкой.