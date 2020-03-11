Британский замминистра здравоохранения заразился коронавирусом

В Великобритании коронавирус выявили у замминистра Надин Доррис. Чиновница следует рекомендованным мерам предосторожности и сейчас находится дома в самоизоляции. На прошлой неделе она встречалась с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

Доррис занимает должность заместителя министра по безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью, уточнила газета The Guardian. Человек, который заразил ее, неизвестен.

Медикам предстоит выяснить, с кем контактировала замминистра — а это сотни человек в парламенте и министерстве здравоохранения, в том числе и британский премьер-министр Борис Джонсон. С ним Доррис виделась на мероприятиях, посвященных Международному женскому дню.

«Спасибо за добрые слова. <…> Меня больше беспокоит моя 84-летняя мама, которая осталась со мной и начала кашлять. Завтра ей сделают анализы. Берегите себя и не забывайте мыть руки», — написала Доррис в Twitter.

Всего в Великобритании зафиксировали 382 случая заболевания COVID-19. Скончались уже шесть человек: новой жертвой стал 80-летний мужчина, у которого были серьезные проблемы со здоровьем.

Во всем мире коронавирусом заразились более 116 тысяч человек, погибли 4259 пациентов. Вылечиться удалось 64,2 тысячи зараженных.