Британский ВВП сократился на 20,4%

По данным NEWS.ru, в отчете Национальной статистической службы Соединенного Королевства говорится, что «пандемия крайне негативно отразилась на торговле Великобритании с остальным миром, произошло существенное падение объемов импорта и экспорта автомобилей, топлива, предметов искусства и одежды».

Больше всего во время кризиса пострадали следующие сферы: услуг, строительства и промышленная.