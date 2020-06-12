Британский ВВП сократился на 20,4%
Валовой внутренний продукт Великобритании упал за апрель на 20,4%. Это рекордный показатель с начала ежемесячных отчетов в 1997 году. Об этом сообщил ТАСС.
По данным NEWS.ru, в отчете Национальной статистической службы Соединенного Королевства говорится, что «пандемия крайне негативно отразилась на торговле Великобритании с остальным миром, произошло существенное падение объемов импорта и экспорта автомобилей, топлива, предметов искусства и одежды».
Больше всего во время кризиса пострадали следующие сферы: услуг, строительства и промышленная.