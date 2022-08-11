Британский вуз извинился за отказ принять россиянку в аспирантуру

Институт онкологии Битсона, расположенный в шотландском Глазго, извинился перед россиянкой, которой отказал в приеме в аспирантуру из-за ее гражданства. Директор исследовательского центра Оуэн Сенсон распространил соответствующее заявление.

В нем указано, что институт «не отклоняет заявки российских студентов на основании их национальности» — каждая заявка рассматривается отдельно и проходит проверку, связанную с визовыми требованиями и санкциями правительства Великобритании.

«В указанном случае сперва случилось недопонимание относительно упомянутых ограничений, которое было урегулировано. Мы связались с заявителем, чтобы предложить ему место, и извинились за причиненные неудобства», — добавили в документе.

Ранее, в мае, другая студентка из России, поступавшая в университет Западного Лондона, получила отказ, аргументированный «политикой университета в ответ на недавние события и ситуацию на Украине». Однако в соцсетях разгорелся скандал, и в вузе заявили об ошибке, которая произошла из-за «плохой внутренней коммуникации».