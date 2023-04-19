19 апреля 2023, 00:03
Британский военный рассказал, почему ВСУ стали легкой добычей
Британский подполковник Кроуфорд: ВСУ стали легкой добычей из-за заканчивающихся ракет ПВО
Вооруженные силы Украины почти истратили весь запас ракет противовоздушной обороны. Это сделало ВСУ легкой добычей для российских сил, заявил британский подполковник Стюарт Кроуфорд в материале для Express.
«Система противовоздушной обороны Украины практически выведена из строя, и надежды на пополнение запасов нет», — отметил он.
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По его словам, западным союзникам киевского режима необходимо действовать, иначе они могут «столкнуться с последствиями».
Недавнюю утечку секретных данных из Пентагона офицер назвал очередным конфузом Соединенных Штатов и их сторонников. В одном из слитых фалов сообщалось, что при нынешних темпах боевых действий ракеты для систем С-300 у украинских бойцов могут закончиться уже 2 мая. Запасы для зенитного ракетного комплекса «Бук» израсходуют еще раньше, констатировал Кроуфорд.
Германия передала киевскому режиму обещанную систему ПВО Patriot производства США. Правительство страны обнародовало обновленный список поставленных Украине вооружений.
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