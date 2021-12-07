Британский военнослужащий замерз в Эстонии и стал заикой

Британский военнослужащий Чилеше Мвамба подал в суд на Минобороны страны. Причиной стала командировка в Эстонию, во время которой мужчина стал заикаться из-за переохлаждения.

Осенью 2017 года 31-летнего бойца Корпуса королевских инженеров отправили в Эстонию. Командировка военнослужащего проходила в рамках операции по «сдерживанию российской агрессии», уточнило издание The Daily Mail.

Во время дежурства Мвамба перенес переохлаждение из-за сильных холодов. В итоге мужчина заработал посттравматический синдром и стал заикаться. Британское Минобороны взяло на себя ответственность за переохлаждение бойца, но не согласилось с тем, что дефекты речи у военного появились из-за холода.

Еще в детстве Мвамба страдал от легкого заикания, но его адвокаты считают, что ситуацию усугубило именно переохлаждение. При этом в архивных метеосводках указано, что во время командировки Мвамбы в Эстонии было максимум -4 градуса.

Мужчина рассчитывает получить компенсацию в размере 860 тысяч фунтов стерлингов (более 84 миллионов рублей). Для этого он подал иск против Минобороны в Высокий суд Лондона.