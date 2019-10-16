Британский учитель пригрозил школьникам-евреям газовой камерой и поплатился за это работой

Британская учительница на одном из уроков позволила себе антисемитскую шутку, из-за чего была уволена. Среди учеников было много евреев, которых она пригрозила отправить в газовую камеру, если те не поторопятся с выполнением задания.

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Как пишет Daily Mail, инцидент произошел 10 октября в начальной школе Радлетта (графство Хартфордшир). Учительница проводила урок в классе, где из 28 детей 11 были евреями.

«Вам лучше быстро закончить свою работу, или я отправлю вас всех в газовые камеры», — заявила она во время урока.

Один из учеников сделал ей замечание, на что женщина ответила, что всего лишь «пошутила». Кроме того, она попросила никому не говорить про свои слова.

Несмотря на это, дети все рассказали родителям. Взрослые поспешили с жалобами к директору образовательного учреждения. Многие из них потребовали убрать учителя с угрозой, что заберут своих детей из школы. Преподавательницу обвинили в антисемитских взглядах и уволили на следующий день после экстренного совещания.