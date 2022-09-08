Принц Чарльз получит британский престол после смерти Елизаветы II | 360°

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Принц Чарльз получит британский престол после смерти Елизаветы II

Наследником британского престола по закону станет принц Чарльз

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После смерти королевы Елизаветы II трон по закону получил принц Чарльз, сообщило РИА «Новости». Наследнику британского престола 74 года.

После восхождения на престол, Чарльз может стать либо Карлом III, либо самостоятельно выбрать тронное имя.

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«Тут есть свои тонкости — ее отец стал королем Георгом, хотя это было не его основное имя, но в знак преемственности», — пояснил историк Станислав Думин в беседе с Lenta.ru

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Сегодня он прибыл в замок Балморал в Шотландию, где находится королева, сообщил Sky News. Туда же должны прибыть внук Елизаветы, принц Уильям, и супруга принца Чарльза.

О том, что состояние здоровья Елизаветы II ухудшилось и внушает опасения врачам, стало известно 8 сентября. К Букингемскому дворцу начали стекаться толпы людей, некоторые несли цветы.

Елизавета умерла в возрасте 96 лет. На престоле она пробыла 70,5 года.

Великобритания

Елизавета II

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