Британский телеведущий сделал самый тоскливый вздох в эфире

Ведущий новостей канала ITV Том Брэдби, который восемь часов вел эфир с выборов в парламент Британии, по окончании программы сделал исключительно мощный и тоскливый вздох. Он думал, что прямой эфир уже закончился, и не смог сдержаться.

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Он всю ночь освещал историческую победу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщило The Sun. Вместе с ним за ходом выборов следили политический обозреватель Роберт Пестон, а также миллионы зрителей, но восемь часов перед камерами просидел только он.

Передав свои полномочия ведущим программы «Доброе утро, Британия» Пирсу Моргану и Сюанне Рэйд, Брэдби собрал бумаги на столе и вздохнул с таким облегчением, что немедленно завоевал сочувствие зрителей, которые случайно задержались перед экранами, и увидели не предназначенный для их глаз момент.

«Том Брэдби думал, что программа закончена, а эфир еще продолжался. Какое красноречивое завершение», — написал один из них.

«Восемь часов беспрерывного вещания в ночь выборов. Респект и уважуха!» — написал другой комментатор.

«Я думаю, что Том Брэдби отразил настроение многих из нас сегодня», — отметил еще один пользователь.

«Все мы сейчас немного Том Брэдби», — согласился с ним другой зритель.