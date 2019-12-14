Британский телеведущий сделал самый тоскливый вздох в эфире
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Он всю ночь освещал историческую победу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщило The Sun. Вместе с ним за ходом выборов следили политический обозреватель Роберт Пестон, а также миллионы зрителей, но восемь часов перед камерами просидел только он.
Передав свои полномочия ведущим программы «Доброе утро, Британия» Пирсу Моргану и Сюанне Рэйд, Брэдби собрал бумаги на столе и вздохнул с таким облегчением, что немедленно завоевал сочувствие зрителей, которые случайно задержались перед экранами, и увидели не предназначенный для их глаз момент.
«Том Брэдби думал, что программа закончена, а эфир еще продолжался. Какое красноречивое завершение», — написал один из них.
«Восемь часов беспрерывного вещания в ночь выборов. Респект и уважуха!» — написал другой комментатор.
«Я думаю, что Том Брэдби отразил настроение многих из нас сегодня», — отметил еще один пользователь.
«Все мы сейчас немного Том Брэдби», — согласился с ним другой зритель.