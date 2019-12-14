  • Британский телеведущий сделал самый тоскливый вздох в эфире

    14 декабря 2019, 02:52

    Анастасия Кукова

    Ведущий новостей канала ITV Том Брэдби, который восемь часов вел эфир с выборов в парламент Британии, по окончании программы сделал исключительно мощный и тоскливый вздох. Он думал, что прямой эфир уже закончился, и не смог сдержаться.
    Британский телеведущий сделал самый тоскливый вздох в эфире

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    Он всю ночь освещал историческую победу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщило The Sun. Вместе с ним за ходом выборов следили политический обозреватель Роберт Пестон, а также миллионы зрителей, но восемь часов перед камерами просидел только он.

    Передав свои полномочия ведущим программы «Доброе утро, Британия» Пирсу Моргану и Сюанне Рэйд, Брэдби собрал бумаги на столе и вздохнул с таким облегчением, что немедленно завоевал сочувствие зрителей, которые случайно задержались перед экранами, и увидели не предназначенный для их глаз момент.

    «Том Брэдби думал, что программа закончена, а эфир еще продолжался. Какое красноречивое завершение», — написал один из них.

    «Восемь часов беспрерывного вещания в ночь выборов. Респект и уважуха!» — написал другой комментатор.

    «Я думаю, что Том Брэдби отразил настроение многих из нас сегодня», — отметил еще один пользователь.

    «Все мы сейчас немного Том Брэдби», — согласился с ним другой зритель.