Мир 11 марта 2024, 02:07 Британский танк увяз в грязи во время показательного заезда ВСУ перед прессой Sun: танк Challenger 2 увяз в грязи во время показательного заезда ВСУ UK Ministry of Defence / Global Look Press

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Британский танк Challenger 2 на показательных выступлениях ВСУ увяз в грязи. Об этом рассказало издание The Sun.

Военнослужащие ВСУ описали прессе достоинства танка, однако указали и недостатки бронемашины — это вес и размер, которые затрудняют мобильность. Главный инженер заявил, что британские танки застревают в грязи из-за большого веса.

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На показательном заезде журналисты смогли убедиться в этом лично. Один из Challenger 2 застрял в овраге из-за того, что двигался слишком медленно. Танк пришлось вытаскивать из грязи второй машиной, экипаж которой оказался более опытным.

Российские десантники в январе получили денежные сертификаты за подбитые натовские танки. Среди уничтоженной техники — британские Challenger, подбитые на Запорожском направлении осенью прошлого года.