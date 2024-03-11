11 марта 2024, 02:07
Британский танк увяз в грязи во время показательного заезда ВСУ перед прессой
Sun: танк Challenger 2 увяз в грязи во время показательного заезда ВСУ
Британский танк Challenger 2 на показательных выступлениях ВСУ увяз в грязи. Об этом рассказало издание The Sun.
Военнослужащие ВСУ описали прессе достоинства танка, однако указали и недостатки бронемашины — это вес и размер, которые затрудняют мобильность. Главный инженер заявил, что британские танки застревают в грязи из-за большого веса.
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На показательном заезде журналисты смогли убедиться в этом лично. Один из Challenger 2 застрял в овраге из-за того, что двигался слишком медленно. Танк пришлось вытаскивать из грязи второй машиной, экипаж которой оказался более опытным.
Российские десантники в январе получили денежные сертификаты за подбитые натовские танки. Среди уничтоженной техники — британские Challenger, подбитые на Запорожском направлении осенью прошлого года.
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