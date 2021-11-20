Британский суд запретил пенсионерке подкармливать лошадь морковкой

Йоркширский суд запретил 67-летней Маргарет Портер кормить коня по кличке Нельсон, который жил на соседней ферме. Женщине выписали штраф на 180 фунтов стерлингов (27 445 рублей).

Пени она будет выплачивать в рассрочку по 10 фунтов (980 рублей), так как живет только на пенсию. Женщине придется оплатить также судебные расходы в размере 310 фунтов (30 396 рублей), сообщил The Telegraph.

Маргарет Портер решила, что лошадь выглядит «голодной и грустной», и начала подкармливать Нельсона морковкой. Хозяйка коня 50-летняя Сюзанна Кук заметила на своем участке ведра с резаными овощами и попросила соседку этого не делать. Переедание могло вызвать у животного колики.

Портер отказалась. Более того, она несколько раз вызывала полицию и зоозащитников, чтобы они спасли несчастную лошадь.

«Когда я впервые увидела его, шел снег. Я проходила мимо шесть или семь раз в день и ни разу не видела рядом владельца. Я решила дать ему немного моркови. Мне просто не хотелось, чтобы он умер от голода», — заявила на суде пенсионерка.

Однако и полицейские, и ветеринары пришли к выводу, что лошадь здорова, накормлена и находится в хорошем состоянии.

В беседе с Daily Mail Маргарет Портер заявила, что состоявшийся процесс ей кажется смешным. Ее едва не отправили в тюрьму из-за нескольких морковок. Сюзанна Кук пожаловалась, что все это время соседка распускала в деревне сплетни о том, что она издевается над животным. Хозяйка лошади выразила надежду, что теперь Портер будет держаться от Нельсона и от нее подальше.

В 2005 году суд Норталлертона обязал Маргарет Портер отработать 40 часов общественных работ после того, как она едва не выбила глаз сводному брату. Женщина запустила в него несколько корней ревеня из-за того, что тот якобы над ней насмехался. Суд также запретил женщине входить в дом собственного сына, с которым она тоже умудрилась поссориться.

В Санкт-Петербурге были задержаны двое мужчин, попытавшихся надеть варежки на скульптуры лошадей на Аничковом мосту.