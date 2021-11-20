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    20 ноября 2021, 07:39

    Британский суд запретил пенсионерке подкармливать лошадь морковкой

    The Telegraph: суд оштрафовал 67-летнюю женщину за кормление чужой лошади

    Анастасия Кукова

    Йоркширский суд запретил 67-летней Маргарет Портер кормить коня по кличке Нельсон, который жил на соседней ферме. Женщине выписали штраф на 180 фунтов стерлингов (27 445 рублей).

    Британский суд запретил пенсионерке подкармливать лошадь морковкой

    Пени она будет выплачивать в рассрочку по 10 фунтов (980 рублей), так как живет только на пенсию. Женщине придется оплатить также судебные расходы в размере 310 фунтов (30 396 рублей), сообщил The Telegraph.

    Маргарет Портер решила, что лошадь выглядит «голодной и грустной», и начала подкармливать Нельсона морковкой. Хозяйка коня 50-летняя Сюзанна Кук заметила на своем участке ведра с резаными овощами и попросила соседку этого не делать. Переедание могло вызвать у животного колики.

    Портер отказалась. Более того, она несколько раз вызывала полицию и зоозащитников, чтобы они спасли несчастную лошадь.

    «Когда я впервые увидела его, шел снег. Я проходила мимо шесть или семь раз в день и ни разу не видела рядом владельца. Я решила дать ему немного моркови. Мне просто не хотелось, чтобы он умер от голода», — заявила на суде пенсионерка.

    Однако и полицейские, и ветеринары пришли к выводу, что лошадь здорова, накормлена и находится в хорошем состоянии.

    В беседе с Daily Mail Маргарет Портер заявила, что состоявшийся процесс ей кажется смешным. Ее едва не отправили в тюрьму из-за нескольких морковок. Сюзанна Кук пожаловалась, что все это время соседка распускала в деревне сплетни о том, что она издевается над животным. Хозяйка лошади выразила надежду, что теперь Портер будет держаться от Нельсона и от нее подальше.

    В 2005 году суд Норталлертона обязал Маргарет Портер отработать 40 часов общественных работ после того, как она едва не выбила глаз сводному брату. Женщина запустила в него несколько корней ревеня из-за того, что тот якобы над ней насмехался. Суд также запретил женщине входить в дом собственного сына, с которым она тоже умудрилась поссориться.

    В Санкт-Петербурге были задержаны двое мужчин, попытавшихся надеть варежки на скульптуры лошадей на Аничковом мосту.