Британский суд закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушать дело о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов. Вскоре он должен будет принять итоговое решение.

Слушания шли на протяжении четырех дней. Каждая сторона представила свои аргументы.

«Суд удалился на обсуждение и обдумывание дела. Сроков вынесения решения судьи не называют», — сообщил РИА «Новости» юрист, который представляет в суде интересы России.

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Ранее министр финансов Антон Силуанов объявил, что Россия ждет решения суда по вопросу долга Украины ближе к середине 2020 года. Также он заметил, что Москва рассчитывает на объективность.

Интересы Российской Федерации в суде Великобритании представляла юридическая фирма The Law Debenture Trust Corporation. Она оспаривает решение апелляционного суда, который в сентябре 2019 года отправил дело по украинскому долгу на рассмотрение по полной процедуре. По решению апелляционного суда аргумент Украины о том, что еврооблигации выпускали под давлением России, нельзя отклонить без проведения судебного процесса.

Украину в суде представляет юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Она в свою очередь настаивала на публичном судебном разбирательстве в полном объеме по условиям выпуска евробондов.