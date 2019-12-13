  • Британский суд закончил слушания по долгу Украины перед Россией

    13 декабря 2019, 07:30

    Наза Салех Захи

    Верховный суд Великобритании закончил слушать дело о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов. Вскоре он должен будет принять итоговое решение.
    Британский суд закончил слушания по долгу Украины перед Россией

    Слушания шли на протяжении четырех дней. Каждая сторона представила свои аргументы.

    «Суд удалился на обсуждение и обдумывание дела. Сроков вынесения решения судьи не называют», — сообщил РИА «Новости» юрист, который представляет в суде интересы России.

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    Ранее министр финансов Антон Силуанов объявил, что Россия ждет решения суда по вопросу долга Украины ближе к середине 2020 года. Также он заметил, что Москва рассчитывает на объективность.

    Интересы Российской Федерации в суде Великобритании представляла юридическая фирма The Law Debenture Trust Corporation. Она оспаривает решение апелляционного суда, который в сентябре 2019 года отправил дело по украинскому долгу на рассмотрение по полной процедуре. По решению апелляционного суда аргумент Украины о том, что еврооблигации выпускали под давлением России, нельзя отклонить без проведения судебного процесса.

    Украину в суде представляет юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Она в свою очередь настаивала на публичном судебном разбирательстве в полном объеме по условиям выпуска евробондов.