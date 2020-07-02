Британский суд признал Гуайдо президентом Венесуэлы

«Какими бы ни были основания для этого признания, правительство Ее Величества безоговорочно признает Гуайдо в качестве президента Венесуэлы», — обозначил судья.

Отмечается, что Британия признала Гуайдо главой государства, чтобы лишить действующего лидера Николаса Мадуро доступа к венесуэльскому золоту, которое лежит в банке Англии. Там хранятся золотые слитки весом в 31 тонну.

Два года назад Лондон отказался возвращать их Каракасу под предлогом того, что Мадуро может «захватить» принадлежащее Венесуэле золото и использовать его в личных целях.