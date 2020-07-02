Британский суд признал Гуайдо президентом Венесуэлы
Верховный суд Великобритании признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом боливарианской республики, передает «Царьград».
«Какими бы ни были основания для этого признания, правительство Ее Величества безоговорочно признает Гуайдо в качестве президента Венесуэлы», — обозначил судья.
Отмечается, что Британия признала Гуайдо главой государства, чтобы лишить действующего лидера Николаса Мадуро доступа к венесуэльскому золоту, которое лежит в банке Англии. Там хранятся золотые слитки весом в 31 тонну.
Два года назад Лондон отказался возвращать их Каракасу под предлогом того, что Мадуро может «захватить» принадлежащее Венесуэле золото и использовать его в личных целях.