Британский суд принял решение по делу Ассанжа за 4 минуты
Ассанж участвовал в очередных слушаниях по видеосвяззи из тюрьмы, сообщило РИА «Новости». Его держат в заключении, поскольку журналист нарушил условия выхода под залог.
В ходе заседания суд попросил подтвердить дату рождения основателя Wikileaks и его имя. Кроме того, судья напомнила, что слушания — необходимая административная процедура для дел по экстрадиции. Существующие правила обязывают подсудимого появляться в суде не реже одного раза в 28 дней.
«Если у сторон нет дополнительных заявлений, то мы будем следовать уже утвержденному графику», — сказала судья.
В следующий раз суд соберется на технические слушания 19 декабря, а консультации по процедуре рассмотрения дела намечены на 13-е число.
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Защита Ассанжа сообщила о плохом самочувствии своего клиента и отсутствии у него доступа к компьютеру. Адвокат Гарет Пирс попросила суд установить более мягкие условия содержания, на что получила отказ из-за отсутствия юрисдикции для этого.
На все прения ушло всего четыре минуты. Сам основатель Wikileaks слушал выступления сторон и судью со скучающим видом.
Джулиан Ассанж приговорен к 11 месяцам и двум неделям тюрьмы в Британии, поскольку нарушил условия выхода под залог. После это США предъявили ему новые обвинения — в шпионаже с целью получения секретов нацбезопасности и помощи и поддержки аналитика АНБ Челси Мэннинг.
По данным американского Минюста, Ассанж может получить 175 лет тюрьмы.