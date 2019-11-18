Британский суд принял решение по делу Ассанжа за 4 минуты

Магистратский суд лондонского округа Вестминстер провел технические слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа. Заседание длилось всего четыре минуты. Основателя Wikileaks оставили под стражей.

Ассанж участвовал в очередных слушаниях по видеосвяззи из тюрьмы, сообщило РИА «Новости». Его держат в заключении, поскольку журналист нарушил условия выхода под залог.

В ходе заседания суд попросил подтвердить дату рождения основателя Wikileaks и его имя. Кроме того, судья напомнила, что слушания — необходимая административная процедура для дел по экстрадиции. Существующие правила обязывают подсудимого появляться в суде не реже одного раза в 28 дней.

«Если у сторон нет дополнительных заявлений, то мы будем следовать уже утвержденному графику», — сказала судья.

В следующий раз суд соберется на технические слушания 19 декабря, а консультации по процедуре рассмотрения дела намечены на 13-е число.

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Защита Ассанжа сообщила о плохом самочувствии своего клиента и отсутствии у него доступа к компьютеру. Адвокат Гарет Пирс попросила суд установить более мягкие условия содержания, на что получила отказ из-за отсутствия юрисдикции для этого.

На все прения ушло всего четыре минуты. Сам основатель Wikileaks слушал выступления сторон и судью со скучающим видом.

Джулиан Ассанж приговорен к 11 месяцам и двум неделям тюрьмы в Британии, поскольку нарушил условия выхода под залог. После это США предъявили ему новые обвинения — в шпионаже с целью получения секретов нацбезопасности и помощи и поддержки аналитика АНБ Челси Мэннинг.

По данным американского Минюста, Ассанж может получить 175 лет тюрьмы.