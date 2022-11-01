Британский словарь выбрал главное слово 2022 года | 360°

Мир 01 ноября 2022, 15:52 Британский словарь выбрал главное слово 2022 года Британский словарь Collins English Dictionary назвал permacrisis словом года freepik

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Главным словом 2022 года назвали термин permacrisis. Он образовался путем слияния слов permanent и crisis (перманентный кризис). Об этом сообщил словарь английского языка Collins English Dictionary на своем сайте.

«Термин permacrisis, обозначающий „продолжительный период нестабильности и небезопасности“, был назван словом года — 2022», — говорится в сообщении.

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Этим термином можно охарактеризовать продолжающийся по всему миру глобальный кризис, куда входят политическая нестабильность, конфликт на Украине, рост стоимости жизни и климатические изменения.

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В список претендентов на звание «слово года» также попало partygate — так назвали скандал вокруг бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона из-за его вечеринок во время пандемии. Другое слово, так же связанное с Великобританией, — carolean, оно означает все, что связано с именем нового короля Карла III, взошедшего на престол после смерти Елизаветы II.

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