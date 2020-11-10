Британский словарь назвал «локдаун» словом года

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главное слово 2020 года. Им стал «локдаун». Этот ставший популярным из-за пандемии коронавируса термин «объединил миллиарды людей во всем мире». Ученые насчитали, что в этом году его употребили около 250 тысяч раз. В прошлом — всего четыре тысячи.

В словарной статье говорится, что локдаун — это строгое ограничение на поездки, социальное взаимодействие и посещение общественных мест. Среди претендентов на звание слова года были «коронавирус», «самоизоляция» и «дистанцирование».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. Новый вирус впервые появился в китайском Ухане в декабре 2019 года. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. Власти многих стран ввели жесткие ограничения для борьбы с пандемией.

Летом эпидемическая ситуация улучшилась, однако в сентябре началась повторная вспышка. Во всем мире уже выявили почти 51 миллион случаев COVID-19. От последствий заражения умерли 1 263 089 человек. Ученые считают, что остановить 2019-nCoV поможет лишь массовая вакцинация.