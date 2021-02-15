«Британский» штамм коронавируса признали более смертоносным

Мутировавший штамм коронавируса, который выявили в Великобритании, более смертоносен, чем циркулирующая в мире изначальная форма патогена. К такому выводу пришли ученые. Результаты исследования опубликовал портал Science Alert.

По данным исследователей, изменившийся вирус не только гораздо заразнее, но еще и смертоноснее его первичной формы на 70%. Один из факторов повышенной летальности «британского» штамма — более высокая вирусная нагрузка на организм человека. Самого вируса этой формы и очагов поражения в организме больше, что повышает смертность от ковида.

«Эти данные показывают, что B.1.1.7, вероятно, станет доминирующим вариантом во многих штатах США к марту 2021 года, что приведет к дальнейшему всплеску COVID-19 в стране, если власти не примут срочных мер для борьбы с ним», — говорится в исследовании.

Ранее в России разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления мутировавшего коронавируса. Ее создали в Центральном НИИ эпидемиологии. Набор реагентов системы уже прошел клинические испытания.