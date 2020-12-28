«Британский» штамм коронавируса обнаружили в Южной Корее

«У трех человек с коронавирусом, прибывших из Великобритании 22 декабря, при генетическом анализе их материала был обнаружен „британский“ вид коронавируса. Они въехали в страну как семья, проживающая в Лондоне, <...>, сейчас они находятся в карантине», — говорится в сообщении.

Помимо этого, медики проверяют анализы еще одной семьи, прибывший из Великобритании. У них обнаружили коронавирус, но пока неизвестно, относится ли он к новому виду. Специалисты считают, что новый штамм на 70% заразнее. Однако на сегодняшний день это единственная информация о нем. Тем не менее из-за этого ряд стран закрыли ависообщение с Великобританией: Франция, Россия, Южная Корея, Канада, Австрия и другие.

Несколько дней назад первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса выявили во Франции. Ранее мужчина проживал в Великобритании, симптомов коронавируса у него не наблюдалось. Сейчас пациент находится на самоизоляции дома.