«Британский» штамм коронавируса мутировал

Проведенные исследования показали, что мутация E484K позволяет коронавирусу уклоняться от иммунных клеток и якобы снижает эффективность существующих вакцин.

Полученные данные свидетельствуют о том, что люди, уже переболевшие коронавирусной инфекцией, могут заразиться новым штаммом, так как их иммунная система не справится мутировавшим возбудителем.

Новый штамм коронавируса выявили в Великобритании в конце 2020 года. Главным его отличием от привычного вида возбудителя оказалась повышенная заразность, что привело к его быстрому распространению и росту заболеваемости.

Консультационный совет по борьбе с пандемией при правительстве Великобритании заявил, что мутировавший коронавирус чаще приводит к смерти. От обычного вида возбудителя из одной тысячи человек старше 60 лет умирают 10 пациентов, при заражении «британским» штаммом погибают 13 человек при той же выборке.

После обнаружения «британского» штамма многие страны закрыли границы с Соединенным Королевством. Накануне Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией еще на один месяц.

Ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что мутации коронавируса не повлияют на эффективность вакцины «Спутник V». Об этом сообщила газета «Известия». По словам представителя разработчика препарата, мутации возбудителя отслеживаются постоянно, но пока не было ни одной серьезной, за исключением изменения в части белка, который интересен для разработчиков препарата.