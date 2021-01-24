«Британский» штамм коронавируса добрался до Сербии

Первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса зафиксировали в Сербии. Заболевание нашли у женщины, прилетевшей из Великобритании. Об этом сообщил глава республики Александр Вучич.

«В Сербию прилетела женщина, результат ее ПЦР-теста, [с которым она приехала,] был отрицательным. Но у ее мужа была тяжелая форма воспаления легких. [Повторный] анализ показал, что женщина была носителем опасного „британского“ штамма коронавируса», — заявил Вучич в эфире телеканала Prva TV.

Он добавил, что специалистам удалось вовремя обнаружить инфицирование. Сейчас все, с кем контактировала женщина, находятся в изоляции. По словам президента Сербии, распространение штамма удалось остановить.

Согласно последним данным, за время пандемии в Сербии зафиксировали 382 285 случаев заражения коронавирусом. После инфицирования скончались 3868 пациентов. Ранее глава британского правительства Борис Джонсон сообщил, что новый штамм приводит к большей смертности, чем обычная версия коронавируса. При этом он заверил, что вакцины действуют на обе версии возбудителя.