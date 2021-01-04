«Британский» штамм коронавируса добрался до Грузии

«Всего исследование было проведено над тремя подозрительными случаями. В двух случаях существование этого штамма не было установлено. В одном образце, взятом в декабре, была подтверждена мутация, характерная для гена нового „британского“ штамма», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

По данным подразделения Министерства здравоохранения Грузии, этот тип коронавируса выявили у мужчины старше 50 лет. Чувствует он себя нормально и находится в изоляции. Всех, кто контактировал с ним, установили, пишет RT. Этот человек приехал в Грузию из другой страны. В Великобритании он не был.

О новом штамме коронавируса, который оказался более заразным, в середине декабря рассказал британский премьер Борис Джонсон. Его выявили еще в сентябре, но власти Великобритании сообщили об этом миру только зимой.