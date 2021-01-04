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    04 января 2021, 17:36

    «Британский» штамм коронавируса добрался до Грузии

    Андрей Иванов

    «Британский» штамм коронавируса добрался до Грузии. Ученые Лаборатории Лугара выявили первый случай заражения мутировавшим вирусом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний грузинского Минздрава.
    «Британский» штамм коронавируса добрался до Грузии

    «Всего исследование было проведено над тремя подозрительными случаями. В двух случаях существование этого штамма не было установлено. В одном образце, взятом в декабре, была подтверждена мутация, характерная для гена нового „британского“ штамма», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

    По данным подразделения Министерства здравоохранения Грузии, этот тип коронавируса выявили у мужчины старше 50 лет. Чувствует он себя нормально и находится в изоляции. Всех, кто контактировал с ним, установили, пишет RT. Этот человек приехал в Грузию из другой страны. В Великобритании он не был.

    О новом штамме коронавируса, который оказался более заразным, в середине декабря рассказал британский премьер Борис Джонсон. Его выявили еще в сентябре, но власти Великобритании сообщили об этом миру только зимой.