Мир 23 апреля 2023, 14:55 Британский шпион вернулся со спецзадания в Пакистане и убил собственного ребенка Times: британский шпион вернулся с задания в лагере джихадистов и убил своего ребенка Unsplash

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Шпион Секретной разведывательной службы МИД Великобритании убил своего ребенка после возвращения с задания из лагеря джихадистов. Об этом написала ежедневная газета The Times со ссылкой на слитый документ разведки.

Мужчина должен был внедриться в деревню в Пакистане, которая была лагерем талибов* и боевиков из террористической группировки «Аль-Каида»**. При этом шпион имел проблемы, у него была высокая эмоциональная нестабильность.

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В лагере ему приходилось мыть и хоронить изуродованные тела талибов*, он стал свидетелем жестокой расправой над семьей, которую подозревали в шпионаже. Кроме того, однажды британца заставили держать в руках отсеченную голову ребенка.

«Этот человек был проверен Секретной разведывательной службой на предмет его пригодности для работы за границей. Он подготовил отчет, в котором говорилось, что его эмоциональная нестабильность была „самой высокой из возможных“, — сообщала газета.

Издание также указало, что в просочившемся документе значилось, что ранее мужчина имел психологические травмы и пережил сильнейший шок. Разведка знала, что он представляет потенциальную опасность для окружающих.

«В детстве подвергался сексуальному насилию, имел судимость и страдал психическим расстройством в молодости», — приводила данные The Times.

Когда шпион вернулся в Великобританию, он много переживал, беспричинно злился, страдал от жутких воспоминаний. Через некоторое время он убил собственного ребенка. Мужчину арестовали и поместили в психиатрическую больницу. Как сказал его адвокат, разведка просто использовала своего сотрудника.

Ранее «360» сообщал, что власти США обвинили россиянина в шпионаже и мошенничестве, включающем банковские и визовые махинации.

* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

** Террористическая организация, запрещена в России.