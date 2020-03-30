Британский секс-шоп отправил в госпиталь костюмы медиков

Государственные больницы Великобритании из-за недостатка финансирования не могут обеспечить всех санитаров необходимой спецодеждой. На помощь пришел в онлайн-магазин для сторонников медицинского фетишизма MedFetUK. Торговая точка пожертвовала весь свой запас комплектов одноразовых костюмов. Об этом магазин написал на своей странице в Twitter.

«Это было всего несколько комплектов, потому что у нас нет больших запасов, но они были в отчаянии, поэтому мы отправили их бесплатно», — говорится в сообщении.

В пресс-службе магазина отметили, что власти страны лгут, когда говорят о том, что государственные больницы получили все необходимое. С просьбой помочь медикам со спецодеждой к ним обратился отдел закупок Национальной службы здравоохранения. Они уже неделю по всей стране ищут средства защиты и одежду для врачей.

В магазине заявили, что все это результат того, что государственные больницы десятилетиями не получали должного финансирования. Они не могли справиться в нормальных обстоятельствах, а когда началась глобальная пандемия, то все пошло еще хуже.

Продавцы заявили, что работой медиков стоит восхищаться. Потому что их отправили на битву с коронавирусом «без доспехов и с одной рукой, привязанной за спиной.

Сегодня стало известно, что после недели в одиночестве из самоизоляции вышел принц Чарльз. Ранее у 71-летнего наследника британского престола диагностировали коронавирус. Все эти дни он провел в своем доме в Шотландии. На недельный карантин всех зараженных возбудителем отправляет Национальная служба здравоохранения. Если через неделю у человека нет температуры, то ему разрешают выйти. Сейчас в самоизоляции находится премьер-министр британского правительства Борис Джонсон.

Коронавирус продолжает распространяться по странам. Количество зараженных во всем мире на сегодня уже превысило 759 тысяч человек и продолжает расти, приближаясь к миллиону. Умерли более 36 тысяч человек. Выздоровели после заражения более 160 тысяч.