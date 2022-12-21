Мир 21 декабря 2022, 13:22 Британский режиссер Ходжес умер в возрасте 90 лет

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Британский кинорежиссер, сценарист и продюсер Майк Ходжес скончался на 91 году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщил сайт The Hollywood Reporter.

По данным РИА ФАН, режиссер в большинстве случаев работал в жанре криминального триллера и в жанре фантастики. Самой известной работой Ходжеса является картина «Убрать Картера», главную роль в которой сыграл актер Майкл Кейн.

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Отмечается, что режиссер также известен зрителям по фильму «Черная радуга».

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