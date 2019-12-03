Британский рекордсмен, сдвигавший одной рукой грузовик, умер из-за болезни сердца

Саймон Плант установил 14 мировых рекордов. Ранее он прославился, когда вручную протащил автобус с 74 пассажирами.

На этот раз самый сильный британец готовился вручную тянуть пожарную машину весом 19 тонн, сцепленную с каретой скорой помощи.

Однако в последнее время мужчина отмечал плохое самочувствие и набор веса. Отмечается, что смерть силача наступила «по естественным причинам». По предварительным данным, причиной стала остановка сердца или болезнь.

«Мы все думали, что он непобедим, — призналась жена Планта. — Когда он шел на эти рекорды, я всегда знала, что он справится».

Сообщается, что британец соблюдал собственную диету. Он съедал в день 28 сырых яиц, а также шесть картофелин. Увы, сохранить здоровье она ему не помогла.