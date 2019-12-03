Британский рекордсмен, сдвигавший одной рукой грузовик, умер из-за болезни сердца
Рекордсмен по силовой тяге Саймон Плант скончался в возрасте 37 лет при подготовке к новому рекорду. Об этом сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на Mirror.
Саймон Плант установил 14 мировых рекордов. Ранее он прославился, когда вручную протащил автобус с 74 пассажирами.
На этот раз самый сильный британец готовился вручную тянуть пожарную машину весом 19 тонн, сцепленную с каретой скорой помощи.
Однако в последнее время мужчина отмечал плохое самочувствие и набор веса. Отмечается, что смерть силача наступила «по естественным причинам». По предварительным данным, причиной стала остановка сердца или болезнь.
«Мы все думали, что он непобедим, — призналась жена Планта. — Когда он шел на эти рекорды, я всегда знала, что он справится».
Сообщается, что британец соблюдал собственную диету. Он съедал в день 28 сырых яиц, а также шесть картофелин. Увы, сохранить здоровье она ему не помогла.