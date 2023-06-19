Мир 19 июня 2023, 00:28 Британский профессор предсказал Украине экономический бум Профессор Брайсон предсказал Украине экономический подъем после окончания конфликта Freepik

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У Украины есть потенциал для массового восстановления и экономического подъема, если Запад после окончания кризиса одобрит программу, похожую на план Маршала в Германии после Второй мировой войны. Такое мнение высказал британский профессор, заведующий кафедрой предпринимательства и экономической географии в Бирмингемской школе бизнеса Джон Брайсон, его процитировала газета Daily Express.

По мнению профессора, донорами экономического бума на Украине должны выступить Еврокомиссия и США, правда с оговоркой — в зависимости от итогов выборов президента.

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«У Украины есть потенциал для того, чтобы сделать то, что сделала Германия после Второй мировой войны — массовое восстановление, массовый экономический подъем, потому что большая часть ее инфраструктуры будет обновлена ​​​​в соответствии с современными стандартами», — заявил профессор.

Брайсон также выразил надежду, что Украину после окончания конфликта позовут в НАТО.

Запад при этом начал активно готовиться к поражению Украины. Сейчас шансы на успех в конфликте сложились не в пользу киевского режима. Обозреватель The Telegraph Ричард Кемп задавался вопросом вопрос, в чем смысл НАТО, если Украина не может победить Россию, имея за спиной весь Североатлантический альянс.