Британский продюсер рассказал, почему никто не повторит успех The Beatles

Директор британской пиар-компании Bill Elms Associates Билл Элмс считает, что успех группы The Beatles вряд ли повторит кто-нибудь из современных музыкантов. Все дело в уникальности музыкального стиля ливерпульской четверки.

«Я считаю, что они (The Beatles — прим. ред.) останутся уникальным явлением. В свое время они произвели революцию в музыкальном бизнесе, создали нечто новое, свежее, разработали свой уникальный звук и стиль и, тем самым, изменили лицо поп-музыки», — заявил Элмс в интервью РИА «Новости». Оно приурочено к Всемирному дню The Beatles.

Собеседник агентства отметил, что именно из музыкального наследия этой группы и выросла вся современная поп-музыка. Музыкальный эксперт считает, что The Beatles до сих пор популярны, потому что их композиции подходят под любое эмоциональное состояние человека. Кроме того, в их песнях есть запоминающиеся слова и красивая мелодия.

Элмс работал над мюзиклом Let it Be, основанном на песнях ливерпульской группы. Британец также причастен к установке памятника продюсеру и создателю Beatles Брайану Эпстайну.

Группа The Beatles появилась в 1960-м году. В ее оригинальный состав входили Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Группа просуществовала всего десять лет и стала легендой не только в Великобритании, но и во всем мире. Среди хитов ливерпульской четверки — Yesterday, All you need is love, Let it be и многие другие. Каждый год 16 января в мире отмечается день The Beatles.

Несмотря на почтенный возраст, Пол Маккартни продолжает радовать поклонников новой музыкой. Так, в ноябре 2019 года он представил публике две новые песни.