Мир 22 мая 2023, 19:08 Британский премьер выступил против заморозки конфликта на Украине Премьер Сунак назвал неправильными инициативы, ведущие к заморозке конфликта на Украине Википедия

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил против мирных инициатив, которые могут привести к заморозке конфликта на Украине. Глава правительства заявил об этом в палате общин британского парламента. Слова Сунака привел ТАСС.

Бывший лидер британской оппозиции Джереми Корбин попросил премьер-министра прокомментировать мирную инициативу стран Африки, а также заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о необходимости начала переговоров и прекращения огня на Украине.

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Глава британского правительства назвал «верным и единственным ответом» на украинские события вывод российских войск.

«Любые инициативы, которые выдаются за мирные планы, а в действительности являются лишь попытками заморозить конфликт в нынешнем состоянии, в корне неправильны», — подчеркнул Сунак.

Премьер-министр Великобритании призвал «изобличать истинную природу» таких предложений по урегулированию украинского кризиса.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вести переговоры с Украиной, тем более равноправные, нет никакого смысла. По словам политика, страна подпала под внешнее управление, поэтому разговаривать нужно только с хозяевами киевского режима — с США.