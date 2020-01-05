Британский премьер призвал к деэскалации на Ближнем Востоке

«Мы находимся в тесном контакте со всеми сторонами и призываем к деэскалации. Я буду общаться с другими лидерами и нашими иракскими друзьями, чтобы поддержать мир и стабильность», — заявил Борис Джонсон.

По его словам, глава британского МИД Доминик Рааб постоянно контактирует с коллегами из министерств иностранных дел и лидерами различных стран мира. Великобритания уже усилила меры безопасности своих граждан и интересов, которые связаны с ближневосточным регионом. О том, какие меры будут предприняты в дальнейшем, станет известно после возвращения британского парламента с рождественских каникул.

Убийство Касема Сулеймани произошло в ночь на 3 января. США провело операцию по ликвидации рядом с международным аэропортом Багдада. Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса Вашингтон считает причастными к организации атаки на посольство США в Багдаде 31 декабря минувшего года. Иранский лидер Али Хаменеи пригрозил местью за смерть Сулеймани, а американский президент Дональд Трамп в ответ пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям на территории Ирана.