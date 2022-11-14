Мир 14 ноября 2022, 11:31 Британский премьер предложил, как снизить влияние России на мировую экономику The Telegraph: британский премьер Сунак предложил план по снижению влияния России в мире

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Британский премьер-министр Риши Сунак предложил план по снижению влияния России на глобальную экономику. Пункты плана он перечислил в своей статье для газеты The Telegraph.

Первый пункт его плана состоит в том, чтобы Запад продолжал оказывать поддержку нуждающимся странам зимой. Он уточнил, что речь идет об Украине. Второй пункт — продолжение поставок зерна по Черному морю. Третий — Запад должен избавить от зависимости от энергоресурсов из России.

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В-четвертых, как отметил Сунак, надо оставаться полностью приверженными продвижению свободных рынков и открытой глобальной экономики. И пятый пункт — необходимо работать со всеми партнерами, в том числе — с правительствами, частным сектором и финансовыми институтами для обеспечения финансовой стабильности.

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Ранее читатели этой самой газеты высмеяли слова Риши Сунака о президенте России Владимире Путине. Затем клоуном и лицемеров его назвали уже читатели британской Daily Mail.