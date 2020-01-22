Британский премьер получил приглашение на празднование Дня Победы в Москве
Глава британского правительства Борис Джонсон получил приглашение на торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы, которые пройдут девятого мая в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным информагентства, представитель британского посольства в Москве заверил, что Борис Джонсон получил приглашения. ИА Nation News отметило, что британская сторона рассматривает уровень своего участия в этих мероприятиях.
Ранее премьер-министр Великобритании обозначил, что нормализации отношений между Лондоном и Москвой не будет, пока Россия не откажется от своей «дестабилизирующей деятельности» по делу Скрипалей.