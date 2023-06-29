Мир 29 июня 2023, 00:00 Британский премьер подписывал важные документы ручкой с исчезающими чернилами The Daily Telegraph: Премьер Великобритании Сунак использует ручку с исчезающими чернилами Freepik

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак действительно пишет ручкой, у которой могут исчезать чернила. Об этом сообщил чиновник из Даунинг-стрит, передала газета The Daily Telegraph.

Журналисты заметили повторяющуюся деталь на мероприятиях с Сунаком. Премьер часто использует одноразовую перьевую ручку Pilot V, у которой предусмотрена возможность стереть написанное. Например, ей политик подписал двусторонний договор со Швейцарией и использовал эту письменную принадлежность на переговорах с коллегами их G20. Pilot V была замечена у Сунака также и после его становления премьер-министром страны.

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Из-за повышенного внимания прессы к этой детали, представителю действующего британского премьера пришлось дать пояснения ситуации. По его словам, политик действительно пользуется Pilot V, однако еще не применял возможность удаления текста. Чиновник объяснил, что данная ручка является одной из самых продаваемых в стране.

Ранее американский президент Джо Байден случайно назвал Риши Сунака «мистером президентом». Из-за ошибки лидера Штатов британский премьер заметно смутился, поэтому политику пришлось отшучиваться.