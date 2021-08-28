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    28 августа 2021, 23:05

    Британский премьер Джонсон небезопасно использует телефон на работе — СМИ

    Ирэна Вороник

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие высокопоставленные министры могли использовать свои личные телефоны для решения рабочих вопросов. О том, что таким образом политики нарушили рекомендации по безопасности, сообщила газета Times.

    Британский премьер Джонсон небезопасно использует телефон на работе — СМИ

    По данным издания, британский премьер нарушал рекомендации несколько раз. Первый во время переписки с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Второй — в ходе общения с британским предпринимателем Джеймсом Дайсеном.

    Газета отмечает, что все рекомендации по безопасности рассылал другим министрам как раз Борис Джонсон. Это было в 2019 году, и премьер предупредил своих коллег о риске взлома личных телефонов и электронных адресов. В рекомендациях говорилось, что личные средства связи не стоит использовать даже для тех рабочих вопросов, которые не являются секретными.

    Британское правительство согласовало программу, по которой в страну могут переселиться до 20 тысяч беженцев из Афганистана. МИД Британии призвал другие государства последовать их примеру.