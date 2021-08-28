Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие высокопоставленные министры могли использовать свои личные телефоны для решения рабочих вопросов. О том, что таким образом политики нарушили рекомендации по безопасности, сообщила газета Times.

По данным издания, британский премьер нарушал рекомендации несколько раз. Первый во время переписки с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Второй — в ходе общения с британским предпринимателем Джеймсом Дайсеном.

Газета отмечает, что все рекомендации по безопасности рассылал другим министрам как раз Борис Джонсон. Это было в 2019 году, и премьер предупредил своих коллег о риске взлома личных телефонов и электронных адресов. В рекомендациях говорилось, что личные средства связи не стоит использовать даже для тех рабочих вопросов, которые не являются секретными.

Британское правительство согласовало программу, по которой в страну могут переселиться до 20 тысяч беженцев из Афганистана. МИД Британии призвал другие государства последовать их примеру.