Британский посол поприветствовал санкции Зеленского против телеканалов
Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс прокомментировала санкции лидера Незалежной Владимира Зеленского против трех оппозиционных телеканалов. Дипломата процитировала «Политика сегодня».
«Я приветствую смелые действия президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине», — написала Симмонс.
По ее словам, она также приветствует заверения Зеленского в необходимости защиты плюрализма и свободы медиа.
По данным издания, украинский президент ограничил вещание телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne на пять лет. Отмечается, что их программы доступны на YouTube.