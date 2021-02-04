Британский посол поприветствовал санкции Зеленского против телеканалов

«Я приветствую смелые действия президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине», — написала Симмонс.

По ее словам, она также приветствует заверения Зеленского в необходимости защиты плюрализма и свободы медиа.

По данным издания, украинский президент ограничил вещание телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne на пять лет. Отмечается, что их программы доступны на YouTube.