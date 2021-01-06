Британский посол не захотел победы России и Китая в ситуации с ковидом

«Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика. Это было бы слишком авторитарно, а новые технологии должны приносить пользу открытым рынкам», — сказала Пирс.

Она добавила, что второй большой проблемой является стратегическая конкуренция со стороны России и Китая. По словам дипломата, Великобритании и США необходимо будет тесно сотрудничать, чтобы противостоять этому вызову.

Пирс подчеркнула, что Пекин может установить правила для будущего технологического развития в таких областях, как искусственный интеллект. Она сравнила это с распространением ядерных технологий в 1950-х годах.

Сейчас в Великобритании сохраняется крайне тяжелая ситуация с пандемией. Власти уже объявили третий локдаун. При этом премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что наступает заключительная фаза борьбы с распространением инфекции.