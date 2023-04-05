Мир 05 апреля 2023, 04:18 Британский полковник рассказал о главных ошибках ВСУ Британский полковник в отставке Грант заявил, что ВСУ совершают ряд критических ошибок Picryl

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Украинская армия продолжает совершать ошибки, которые влияют на их успехи. Британский полковник в отставке, военный эксперт Глен Грант, который с 2010 года находился на Украине в качестве помощника в делах обороны, перечислил основные из них. Его слова привела немецкая газета Welt.

«Многие солдаты погибли зря и только потому, что было допущено множество ошибок», — заявил Грант.

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По мнению военного, ВСУ, прежде всего, не хватает современной военной культуры. Ее главный принцип заключается в том, чтобы стараться сохранить каждую жизнь. Грант заявил, что солдатами сейчас управляют люди без военного опыта. К тому же, военное руководство не всегда понимает, за что именно несет ответственность.

Также полковник раскритиковал подготовку бойцов ВСУ, сравнив ее с «несуразной смесью советского опыта, системы НАТО и импровизации».

Медицинское обеспечение тоже оставляет желать лучшего: не хватает элементарных материалов — бинтов и жгутов. Медики плохо образованы.

Бюрократия также мешает Украине вести успешные бои — более низкие ранги получают приказы от начальников не вовремя, а иногда и слишком поздно.

Как напомнил RT, несколько дней назад американский постпред при НАТО Джулиан Смит рассказала, чего США ждут от ВСУ. В Белом доме надеются, что в ближайшие недели украинские военные начнут контрнаступление.