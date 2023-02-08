Мир 08 февраля 2023, 15:52 Британский полковник признал правоту Путина о слабости Запада Экс-полковник Британии Бреттон-Гордон: Путин был прав, когда говорил о слабости Запада Unsplash

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Российский лидер Владимир Путин оказался прав, когда говорил насчет слабости западных стран в военном и политическом вопросе. Такое мнение выразил экс-полковник армии Великобритании Хэмиш де Бреттон-Гордон для газеты i news.

Он отметил, что в последние годы все разговоры сводились к сокращению численности солдат и танков из-за роста кибернетических и космических технологий. У Британии имеется отличная оборонная промышленность, но правительство иногда упускает ее из виду. Это происходит из-за желания сэкономить несколько фунтов на технику зарубежного производства, пояснил бывший полковник.

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«Если мы продолжим дарить Украине оборудование и боеприпасы, то нужно развивать отечественную промышленность, чтобы поддерживать наши силы в будущем и пополнять запасы», — сказал Бреттон-Гордон.

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Также военная техника Великобритании нуждается в обновлении. По мнению экс-полковника, танки Challenger 2 стоит модернизировать или поменять на новые.

Глава немецкого Минобороны Борис Писториус позволил себе резкое высказывание в адрес Путина. Он заявил, что мир без российского президента был бы лучше.