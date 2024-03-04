04 марта 2024, 03:12
Британский полковник назвал Крымский мост главной целью для ВСУ
Полковник Грант заявил, что целью № 1 для ВСУ станет уничтожение Крымского моста
Уничтожение Крымского моста стал главной стратегической целью для Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью украинскому телеканалу «Эспресо» заявил британский полковник в отставке Глен Грант.
«Его разрушение нарушило бы сообщение с Крымом, вынудив Россию полагаться на морские или сухопутные пути, что привело бы к логистическим проблемам», — заявил полковник.
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Британский военный привел в качестве примера Вторую мировую войну, когда пытались уничтожить заводы, дамбы, мосты и электростанции. При этом Грант усомнился в возможностях Украины таким способом изменить расклад сил в конфликте. Полковник напомнил про превосходство России в плане ресурсов.
Ранее издание The Times сообщило, что слив беседы немецких военных о поставке ракет Taurus на Украину для ударов по Крымскому мосту обеспокоил лидеров западных стран.
Союзники Германии по НАТО, включая Великобританию, испугались, что Россия сможет отследить доставку дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow для ВСУ.
До этого издание The Wall Street Journal сообщило, что утечка способна создать напряжение в отношениях между ФРГ и альянсом, ведь немецкие офицеры упомянули в разговоре, что на украинской территории уже находятся американские, французские и британские военные.
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