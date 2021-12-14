Британский политолог Ливен заявил, что процесс распада СССР еще не завершен

Британский политолог, эксперт клуба «Валдай» Анатоль Ливен в разговоре с Lenta.ru заявил, что на постсоветском пространстве все еще происходят процессы, связанные с распадом СССР. Он также допустил, что в скором времени мир начнет кардинально меняться, а западная демократия подвергнется изменениям.

Ливен сказал, что процесс распада империй всегда длится десятки лет и сопровождается конфликтами и хаосом. При этом он отметил, что распад СССР был на удивление мирным для такого события, написало «Утро.ру».

«Нам еще предстоит увидеть, что произойдет в Соединенных Штатах и во Франции. Вполне возможно, что со временем Запад многое утратит. Существует вероятность дальнейшего распада западной демократии», — добавил политолог.