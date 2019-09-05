Британский политик уснул на заседании парламента и стал мемом

Британский парламентарий решил прилечь во время одного из заседаний и вдохновил пользователей на новые мемы. И если раньше чиновника знали только в узкий кругах, то теперь его фотографии стали вирусными в соцсетях.

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Речь идет о депутате парламента, лидере Палаты общин Якобсе Рис-Могге. Известность пришла к нему внезапно и не благодаря его ораторским способностям и политической хватке. Парламентарий заснул прямо на заседании, и такая слава едва ли пойдет ему на пользу.

Могг присутствовал на заседании британского парламента и, видимо, так сильно устал слушать прения, что решил сделать перерыв. Парламентарий уснул тут же, на диване, и его безмятежный вид сразу же привлек внимание.

Член парламента и пользовательница Twitter с ником annaturley опубликовала на своей странице фото Могга и в довольно жесткой форме написала, что политик олицетворяет собой высокомерие и неуважение к парламенту.

На спящего политика обрушилась волна критики, его поведение осуждает почти весь интернет. Но как это обычно бывает, пользователи решили представить ситуацию в забавном ключе и сделали Могга персонажем мемов.