Мир 20 февраля 2024, 07:23 Британский политик предложил отозвать посла России Британский депутат Эллвуд призвал выслать российского посла Unsplash

Читать 360tv в

Депутат-консерватор Тобиас Эллвуд посоветовал выслать посла России Андрея Келина из страны, не разрывая при этом все контакты. С таким обращением он выступил перед палатой общин британского парламента, сообщила «Газета.ru».

Отозвать российского посла британский депутат предложил в связи со смертью Алексея Навального.

Реклама

«Возможно, настал момент для отзыва российского посла, сохраняя при этом открытые дипломатические каналы, которые остаются важными», — указал Эллвуд.

Заместитель министра иностранных дел королевства Лео Докерти не стал комментировать слова депутата. При ответе на другой вопрос он рассказал, что Великобритании необходимо поддерживать с Россией дипломатические связи, и это имеет «непосредственное значение».

Ранее британский МИД заявил о рассмотрении введения индивидуальных санкций после смерти Навального. Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон отметил, что Британия не будет объявлять об ограничениях заранее.