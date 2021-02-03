Британский подросток провел всю пандемию в коме. Он дважды переболел ковидом и не знал об этом

Подростка из Великобритании Джозефа Флавилла за несколько недель до пандемии коронавируса сбила машина. Он впал в кому, из которой начал выходить только сейчас. Он ничего не знает о том, что произошло в мире, однако сам уже два раза переболел COVID-19.

«Я просто не знаю, с чего начать. Год назад, если бы кто-нибудь сказал мне, что должно было случиться за последний год, не думаю, что я бы поверила этому. Я понятия не имею, как Джозеф придет к пониманию того, через что мы все прошли», — приводит The Guardian слова тети Флавилла.

Она рассказала, что сейчас парень иногда приходит в себя и абсолютно не понимает, где он и что с ним случилось. Близкие не могут быть рядом из-за ограничений, которые ужесточили в Великобритании, а в данной ситуации видеосвязи недостаточно.

«Когда мы сможем встретиться с ним лицом к лицу, попытаемся объяснить, что же произошло», — добавила женщина.

Буквально за три недели, когда Флавилл начал возвращаться в реальность, он научился касаться своих левого и правого ушей, двигать обеими ногами и, моргая, отвечать «да» и «нет». Издание пишет, что его первая улыбка заставила расплакаться всю семью.