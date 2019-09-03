Британский подросток ослеп и оглох из-за любви к фастфуду

По данным издания, рацион подростка состоял исключительно из вредной пищи. Он отказался от овощей и фруктов в пользу бургеров, чипсов и картошки фри. В 15-летнем возрасте юноша начал испытывать проблемы со слухом и зрением. К этому добавилась слабость костей.

Через два года он почти полностью потерял слух и лишился зрения. Мать юноши рассказала, что из-за проблем со здоровьем ему пришлось оставить учебу в колледже. Сама же женщина уволилась с работы, чтобы ухаживать за сыном.

«Связь между плохим питанием и зрением известна довольно давно, по крайней мере, среди специалистов в области нейроофтальмологии», — напомнили специалисты.