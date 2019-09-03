Британский подросток ослеп и оглох из-за любви к фастфуду
В Соединенном Королевстве 17-летний подросток из Бристоля ослеп и практически полностью потерял слух из-за того, что питался исключительно фастфудом на протяжении десяти лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, рацион подростка состоял исключительно из вредной пищи. Он отказался от овощей и фруктов в пользу бургеров, чипсов и картошки фри. В 15-летнем возрасте юноша начал испытывать проблемы со слухом и зрением. К этому добавилась слабость костей.
Через два года он почти полностью потерял слух и лишился зрения. Мать юноши рассказала, что из-за проблем со здоровьем ему пришлось оставить учебу в колледже. Сама же женщина уволилась с работы, чтобы ухаживать за сыном.
«Связь между плохим питанием и зрением известна довольно давно, по крайней мере, среди специалистов в области нейроофтальмологии», — напомнили специалисты.